Mafra obtém cessão de uso do Ginásio Wilson Buch por 30 anos

Uma importante conquista para o município foi selada na última segunda-feira, 21: o Ginásio de Esportes Wilson Buch foi cedido para Mafra pelo Governo do Estado de Santa Catarina/Secretaria de Estado da Administração/SEA por um período de 30 anos.

O ato foi celebrado pelo prefeito Emerson Maas, pelos vereadores Dircelene Dittrich Pinto, Rafael Augusto Cavalheiro, David Roeder, Everton Stach, Sérgio Luiz Severino, Valdecir Antônio Munhoz e ainda pelo diretor de esportes Carlos Roberto da Silva, que estiveram no local para concretizar a posse.

Conquista para Mafra

A cessão de uso foi divulgada no Diário Oficial do Estado nº 21.896, de 14 de novembro de 2022. Para o prefeito, a conquista é digna de comemoração. “Essa posse é fruto de um esforço em conjunto do Executivo e Legislativo, que conseguiram reverter este imóvel para o município de Mafra”, declarou Maas. O imóvel, que passará por reformas, está instalado em uma área de 584,90 m² no centro da cidade. “Após reparos e adequações o ginásio vai estar em condições de uso para toda população mafrense”, concluiu o prefeito.