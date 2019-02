Mafra oferece atividades socioeducativas para crianças, adolescentes e idosos a partir de 60 anos

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação oferece por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) atividades gratuitas e socioeducativas para crianças, adolescentes e idosos a partir de 60 anos, em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O SCFV oferece aos participantes: ginástica, pilates, dança coreográfica e artesanato. As atividades são realizadas em grupos divididos por faixas etárias: crianças de 0 a 6 anos; crianças de 6 a 12 anos; adolescentes de 13 a 17 anos e idosos com 60 anos ou mais.

As inscrições para as atividades estão abertas e podem ser realizadas no SCFV, que fica localizado na Rua Tupinambás, nº 80 – Bairro Vista Alegre. Os interessados em participar devem levar no ato da inscrição seguintes documentos: comprovante de residência, NIS (cartão bolsa família), RG do responsável, RG ou certidão de nascimento (da criança), vale ressaltar que as inscrições são realizadas somente com a presença de um responsável.

O QUE É O SCFV

Segundo as orientações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome da Secretaria Nacional de Assistência Social – SNAS “o SCFV possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Oferece atividades socioeducativas planejadas, baseadas nas necessidades, interesses e motivações de seus usuários, incentivando a participação social, o convívio familiar e comunitário e trabalhando o desenvolvimento do sentimento de pertença e identidade. Deve ser ofertado de modo a garantir as seguranças de acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento da autonomia dos usuários”.

As atividades são oferecidas com intuito de partilhar vivências, estimular trocas culturais, fortalecer vínculos familiares incentivando a socialização e convivência familiar e comunitária. Os dias e horários de atividades podem ser consultados diretamente no SCFV.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que fica localizado na Rua Tupinambás, nº 80 – Bairro Vista Alegre, ou através do telefone 47 3642-9104.