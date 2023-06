Mafra oferece nova oficina de Macramê

Compartilhar no Facebook

A Casa da Cultura de Mafra estará com inscrições abertas a partir de terça-feira, dia 20 de junho, para o novo curso de Macramê, oferecido em parceria com a Associação Amigos da Cultura Mafrense. A taxa de matrícula é de R$ 20,00 e a mensalidade de R$ 80,00.

As aulas iniciarão no dia 3 de julho, e acontecerão sempre às segundas-feiras, às 19 horas, sob a orientação do professor Eber Binho Santos. Informações pelo telefone (47) 3642-0488.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Curso de Macramê constará dos seguintes módulos:

Módulo 1: Introdução ao Macramê

1.1 História e Cultura do Macramê

1.2 Didática do Curso: Conhecendo o Método

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

1.3 Duração e Planejamento do Curso

1.4 Nós Básicos do Macramê

1.5 Projeto: Suporte de Plantas e Cama de Gato

Módulo 2: Personagens Natalinos

2.1 Papai Noel

2.2 Árvore de Natal

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

2.3 Sinos

2.4 Anjos

Módulo 3: Sousplat e Conjunto Americano de Mesa

3.1 Projeto: Sousplat

3.2 Projeto: Conjunto Americano de Mesa

3.3 Porta Guardanapos e Folhas em Macramê

Módulo 4: Painéis de Parede e Espelhos em Macramê

4.1 Projeto: Painel de Parede

4.2 Projeto: Espelhos em Macramê

Módulo 5: Vestuário em Macramê

5.1 Projeto: Saída de Praia em Macramê

5.2 Projeto: Bolsas em Macramê

5.3 Projeto: Sandálias e Chinelos em Macramê

Módulo 6: Cadeira