Mafra participa das gravações do WebDoc “Brasil, aqui tem SUS”

A Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Saúde, participou na última semana, entre os dias 13 e 14 (quarta e quinta-feira), das gravações de um webdocumentário, que irá compor a 4ª temporada dos “Webdocs Brasil, aqui tem SUS”.

Durante as gravações foram registradas imagens dos processos de trabalho e do cotidiano dos profissionais atuantes na experiência premiada, que abrange o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), as Estratégias de Saúde da Família (ESFs), além dos usuários que recebem o atendimento compartilhado da rede.

RELEMBRANDO

A Prefeitura de Mafra recebeu o prêmio de Melhor Experiência do Estado de Santa Catarina, com o tema “A potência da visita compartilhada entre CAPS e Atenção Básica em Saúde Mental”, tendo como autora principal a enfermeira Adriana Moro e co-autoras Patrícia Wormsbecker; Maria Drapalski e Alci Leite. A experiência foi apresentada e premiada em julho deste ano em Brasília, na “16ª Mostra Brasil, aqui tem SUS”. Adriana Moro, autora do projeto, lembra “Somos os autores, mas o trabalho é de toda equipe do CAPS e da rede de saúde do município de Mafra”.

A secretária de Saúde de Mafra, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, que também deixou registrada a sua opinião no WebDoc, comenta: “O profissional da Atenção Básica muitas vezes não consegue atender o paciente de saúde mental em sua integralidade, devido às suas peculiaridades/necessidades, então o processo deve ser pensado de forma diferente. Em Mafra contamos com um CAPS muito bem estruturado, com uma equipe pronta e preparada para atender com um olhar diferenciado estes pacientes. É muito importante enfatizar o trabalho em rede, que só foi possível porque temos, em nossa equipe, profissionais que acreditam no SUS, acreditam na saúde mental e entendem o paciente a forma diferenciada no cuidado. Com medidas assertivas você trata também a família, retomando o sujeito como cidadão mafrense, o que faz deste projeto tão diferenciado e tão importante em nosso município”.

AGRADECIMENTO

A Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Saúde, faz um agradecimento especial às equipes do CAPS, NASF e ESFs das localidades do Espigão do Bugre e Jardim América, enfermeiros e agentes comunitários de saúde e também à equipe de motoristas, que estiveram à disposição durante os dias de gravação.