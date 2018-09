Mafra participa do Movimento Santa Catarina pela Educação e desenvolve projeto

O município de Mafra está representado no Movimento “Santa Catarina pela Educação”, que visa mobilizar, articular e influenciar os setores econômicos e o poder público para melhorar a educação quanto à escolaridade, qualificação profissional e qualidade do ensino. É um movimento liderado pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina – FIESC, e que reúne representantes dos setores econômicos, dos sindicatos patronais e laborais, dos setores educacionais, da sociedade civil e do poder público, comprometidos com a causa de contribuir para Santa Catarina se manter na rota da inovação e do desenvolvimento social e econômico por meio da Educação.

Em Mafra, o movimento tem como representante na Câmara Regional Planalto Norte, a Secretária Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado, com outros mafrenses.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Juntos querem impulsionar o projeto “Eu Voluntário: Deixando meu Legado” – que faz parte do movimento – e que visa contribuir para a elevação dos indicadores educacionais; aumentar a participação dos pais na escola e tornar o ambiente escolar atrativo para toda a comunidade.

Ela explicou que o projeto busca reunir voluntários, com competência para desenvolver ações educacionais, unindo forçar com pessoas física da comunidade para atuar no âmbito educacional em escolas da rede pública de ensino, para superar a fragilidade da educação nos aspectos relacionados à escolaridade, qualificação profissional e qualidade de ensino.

SEJA UM VOLUNTÁRIO TAMBÉM

Dentro dessa proposta, o projeto quer aumentar a participação de voluntários que possam ajudar a que os objetivos sejam atingidos ou mesmo buscar escolas que necessitem da ação desses voluntários nos processos de ensino e de aprendizagem.

“Mafra possui 29 escolas da rede municipal de ensino e 12 na rede estadual, nestas inclusas o CEDUP, de formação profissional e o CEJA, de educação de jovens e adultos e muitos desafios a serem superados diante da constante evolução que se verifica”, declarou e fez um convite à população: o trabalho em rede para a melhoria da educação mafrense será com certeza nossa meta. Se você possui uma habilidade, um ofício e gostaria de ajudar, some-se a nós. Faça parte dessa corrente e do projeto “Eu Voluntário: Deixando meu Legado”.

Para se cadastrar e ser um voluntário as pessoas interessadas devem fazer um cadastro no site do Movimento Santa Catarina pela Educação e preencher as informações que mais se adequam ao seu perfil. Também as escolas da rede pública do estado e instituições que têm foco na educação podem cadastrar suas necessidades no mesmo site.

A região do planalto norte catarinense conta com cerca de 120 voluntários cadastrados que realizam ações solicitadas previamente pelas escolas inscritas.