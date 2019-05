Mafra participará do Dia do Desafio 2019

A cidade de Mafra participará novamente do Dia do Desafio, na próxima quarta-feira, 29 de maio. O dia é celebrado anualmente com o objetivo de motivar a população para a prática de atividades físicas, seja para melhorar a saúde física como também mental. Para a edição de 2019 ainda não foi divulgado o nome da cidade adversária de Mafra.

Durante o dia 29, o Departamento Municipal de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura quer contar com o apoio dos mafrenses, de todas as idades, e em todas as profissões, para atingir o maior número de práticas esportivas durante o dia.

Para participar bastam apenas 15 minutos de qualquer tipo de atividade física (alongamento, dança, ginástica, academia, treinamento, jogo entre amigos, entre outros) individual ou coletivamente, que deve ser registrada com uma foto da atividade. Os dados devem ser encaminhados ao DME pelo (47) 3642-0488 ou 99996-6670 e 99129-1243 (WhatsApp).

CAMPANHA MUNDIAL

O Dia do Desafio, maior campanha mundial de incentivo à prática de atividades físico-esportivas, é uma iniciativa criada no Canadá e difundida no mundo todo. Em 2019 chega a sua 25ª edição, com o objetivo de estimular a adoção de hábitos saudáveis e uma vida mais ativa, por meio da integração e cooperação entre as cidades.

Neste ano, mais de 3.000 municípios do Brasil e de outros países como Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, Honduras, Nicarágua, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela participam da campanha. As atividades são organizadas pelas prefeituras municipais, que mobilizam empresas, escolas, autarquias e população em geral a aderir ao movimento.

Os confrontos das cidades da região podem ser conferidos no site: www.diadodesafio.org.br/#cities.