Mafra participará do Dia do Desafio nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 25 de maio, a cidade de Mafra participará do Dia do Desafio, uma campanha mundial de incentivo à vida ativa e à adoção de hábitos saudáveis. Podem participar empresas, escolas, academias de ginástica ou mesmo pessoas, individualmente ou em grupo. A Prefeitura de Mafra está programando para este dia uma atividade laboral, às 8h30min, para todos os servidores, numa iniciativa da Secretaria de Administração/Recursos Humanos.

Nesse sentido, o executivo Municipal está conclamando a população, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/Departamento Municipal de Esportes, para que realize, no dia 25 de maio, 15 minutos de atividades físicas, seja em casa, no trabalho, na escola ou na rua mesmo. Da mesma forma, solicita que as pessoas, isoladas ou em grupos (academias) realizem as atividades e as registrem, compartilhando nas mídias sociais da Prefeitura: Twitter (@PrefeituraMfa) e Facebook/Instagram/YouTube/TikTok (prefeiturademafra).

15 MINUTOS DE EXERCÍCIOS

Neste ano Mafra não irá competir com nenhuma cidade, mas está apoiando o evento. O Dia do Desafio consiste em um dia em que a cidade tenta fazer com que o maior número de pessoas se exercite por 15 minutos. O principal objetivo desta data é motivar a prática de atividades físicas pela população, seja para melhorar a saúde física como também a mental.