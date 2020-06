Mafra poderá ter programa Juro Zero

Na última segunda-feira 07, o vereador Adilson Sabatke esteve reunido, com o secretário municipal de Fazenda e Planejamento Alexandre Solesinki com o objetivo de explicar o programa de Microfinanças – Juro Zero para Mafra. Na sessão ordinária remota, 19 de maio, o legislador reforçou o pedido da implantação do programa feito desde 2017.

O objetivo do programa é possibilitar o acesso ao crédito, incentivando a geração de emprego e renda aos microempreendedores individuais, empreendedores de micro e pequenas empresas. Também ais profissionais autônomos e empreendedores populares, os quais serão incentivados a formalização dos seus negócios. Para o vereador, o programa visa promover a inclusão e acesso aos serviços financeiros para essas categorias, especialmente a população de baixa renda.

Entre os outros objetivos do programa, estão a formalização de empreendedores populares, o investimento produtivo, a promoção de inclusão social e a geração de emprego e renda em Mafra.

Municípios catarinenses, como Jaraguá do Sul, também aderiram ao programa. Na cidade do Vale do Itapoco serão oferecidas linhas de créditos sem juros a microempreendedores de até R$ 5 mil para microempresa (ME) e até R$ 3 mil para os microempreendedores individuais (MEIs) e profissionais autônomos cadastrados no município. Assim, R$ 8 milhões serão injetados na economia do município.

Segundo o vereador, os pequenos negócios e os empreendedores individuais foram muito impactados com o período da quarentena do Covid-19. Com esse programa, será possível dar suporte para essas categorias e manter o mercado ativo em Mafra.