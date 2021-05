Mafra poderá ter trevo de acesso no Km-9 e Espigão do Bugre

Compartilhar no Facebook

Visando melhorias na mobilidade viária do município, o Prefeito Emerson Maas esteve na quinta-feira (13), em Florianópolis, na Superintendência Regional do DNIT, com o superintendente Ronaldo Carioni Barbosa.

Na ocasião, Maas protocolou junto ao órgão a implantação de um trevo de acesso no Km-9 e outro na localidade de Espigão do Bugre (BR-280), atendendo também comunidades de Vila Ruthes e Leonel.

Essa solicitação se fez necessária tendo em vista o grande fluxo de veículos no local que transportam safras de cereais e madeira, intenso movimento devido à EEB Jovino Lima, além da chegada de uma unidade de biocombustível com pelo menos movimentação de 50 carretas bitrens diárias e expansão da área industrial na região, decorrentes da implantação da indústria. “A tendência é de expansão da área industrial naquela região demandadas pela JBS”, concluiu o prefeito.