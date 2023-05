Mafra possui serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra comunica que disponibiliza, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, o Serviço de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua durante todo o ano, com atenção especial no período de frio, que se aproxima.

A equipe da Secretaria percorre os principais pontos de permanência dessas pessoas, oferecendo acolhimento. Aqueles que aceitam são acolhidos na Casa de Apoio Novo Amanhecer (CaNOA), onde recebem refeições, itens de higiene e vestuário, além da oportunidade de superar a situação de rua.

Como agir se encontrar alguém em situação de rua

A equipe da Assistência Social realiza as abordagens e oferece o acolhimento. Mas você também pode conversar com a pessoa que está nas ruas, orientando a procurar pela CaNOA, que fica na BR 116, ao lado do Centro de Serviços da Prefeitura Municipal. Mais informações pelo telefone 3642-8382.