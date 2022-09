Mafra precisa melhorar a cobertura vacinal contra pólio em crianças abaixo de 5 anos

Mais de 1400 crianças (47,5% do público-alvo) ainda estão sem proteção contra a poliomielite. Doença que pode deixar sequelas e levar até a morte

A Campanha Nacional de Vacinação contra a pólio se estende em Mafra até a próxima terça-feira, dia 6 de setembro. Mesmo com a ação do Dia D em 20 de agosto, o município atingiu até a última quinta-feira, 1º de setembro, 47,5% do público – crianças menores de cinco anos -, totalizando 1463 doses aplicadas. Municípios vizinhos como Três Barras, Irienópolis, Porto União e Monte Castelo atingiram mais de 75% de cobertura vacinal. A Secretaria Municipal de Saúde solicita aos pais ou responsáveis que levem suas crianças às ESFs para receberem a dose da vacina contra pólio, até o dia 6 de setembro.

Alerta

Esta doença que afeta especialmente crianças de até 5 anos, está erradicada há quase três décadas no Brasil. As consequências da baixa cobertura vacinal reacende o sinal de alerta, pois a doença voltou a reaparecer em alguns países que já haviam erradicado a pólio. “A pólio pode voltar a aparecer aqui também se a gente não vacinar as crianças. É uma doença realmente muito grave, que devemos combater com a vacina”, alerta o secretário da pasta, Plínio Saldanha.

Dados

No Brasil, a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, não circula desde a década de 1990. No entanto, nos últimos 9 anos a cobertura vacinal caiu cerca de 30%, ficando abaixo do recomendado pela OMS. A cobertura vacinal contra a doença caiu de 96%, em 2012, para quase 68% em 2021, segundo dados do Ministério da Saúde. O número é bem abaixo dos 95% recomendados pela OMS e podem colocar em risco a erradicação da doença em solo nacional.