Mafra prepara Festival Gastronômico que unirá produtores e proprietários de restaurantes

Agricultores e proprietários de restaurantes de Mafra acordaram quanto à possibilidade de oferta de produtos locais para a criação de pratos inéditos que serão apresentados no Festival Gastronômico, que acontecerá em setembro deste ano, com a participação já confirmada de 12 restaurantes.

Para tanto, no dia 14 de junho, em reunião na Amplanorte, os produtores de embutidos, frutas, verduras, leite e derivados foram chamados a aderir ao projeto. E, no dia 27, aconteceu a apresentação dos produtores aos proprietários de restaurantes. Os restaurantes têm o desafio da criação do novo prato que conste, entre seus ingredientes, a utilização de produtos típicos de Mafra ou da região. “Por isso, apresentar os produtores para eles foi essencial”, destacaram os organizadores.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A reunião do dia 14 contou com a presença da diretora de turismo, Gláucia Machado Felício dos Reis; da gerente de empreendedorismo e inovação, Rúbia Coelho; do diretor de desenvolvimento econômico, Vinicius Sabatke e do secretário municipal de agricultura e interior, Nereu Martins Carvalho.

Conexão

O projeto do festival é uma ação da Secretaria de Governo, Desenvolvimento Urbano, Turismo e Cidadania (departamento de turismo), para colocar os produtores e os proprietários em conexão.