Mafra presente com artesanato local no IX Workshop Catarinense de Indicações Geográficas

De 13 a 15 de setembro o município de Lages sedia o IX Workshop Catarinense de Indicações Geográficas, cujo objetivo é o de discutir a Indicação Geográfica como forma de valorização de produtos.

Concomitante ao evento, no Mercado Público, acontece a VIII Mostra de Produtos Tradicionais. Mafra está presente nestes eventos, compondo o estande do Planalto Norte Catarinense, com produtos artesanais que foram selecionados pelas suas características, notoriedade e pelo saber fazer.

Artesanato local

De acordo com a diretora de turismo de Mafra, Gláucia Felício dos Reis, a Epagri convidou o município para compor o estande na Mostra. “Estamos com artesanato em palha, madeira e bordados. Nos acompanham as artesãs Doralice Horn e Mariane Mayer Baum. O objetivo é mostrar que Mafra tem um artesanato forte, de qualidade e referência cultural, e esta é uma oportunidade de difundí-lo no Estado”, explicou a diretora.

Vale destacar que a exposição de produtos tradicionais visa oferecer uma experiência aos consumidores de produtos com indicações geográficas, bem como produtos que têm potencial para serem reconhecidos por sua fama, características relacionadas ao solo, clima e cultura. “Recebemos a visita em nosso estande do Secretário Estadual de Agricultura, Valdir Colatto que elogiou o trabalho do Planalto Norte e de muitas outras pessoas que puderam ver de perto o que Mafra produz artesanalmente”, finalizou a diretora.