Mafra projeta economia inicial de mais de 4 milhões por ano

Medidas simples já adotadas possibilitaram economia de mais de R$ 400 mil ao mês.

O prefeito Emerson Maas apresentou aos mafrenses uma ótima notícia no que se refere ao trato com o dinheiro público, que é uma economia de mais de R$ 4 milhões no ano. Os valores projetados baseiam-se na economia já alcançada nesses primeiros 100 dias de governo, com algumas medidas tomadas desde que assumiu.

Maas explicou fazendo um cálculo simples, somando os resultados de economia de:

– R$ 28.000,00 por mês proporcionada pela retirada da tenda do COVID, valor que em um ano chegará a R$ 336,000,00;

– R$ 276,555,00 ao mês com redução de gastos com a folha de pagamento (em relação ao mesmo período do ano passado, valor que no ano chegará a R$ 3.595.215,00 (x 13 meses);

– Redução da base de cálculo de sobreaviso, de 133% para 33%, que no ano resultará em uma economia de R$ 374.313,57.

O Prefeito salientou ainda que além de economizar nos gastos, está buscando incrementar a receita do município, buscando parcerias e apoios parlamentares.  Nesses três meses de governo já conseguiu quase R$ 2 milhões em emendas parlamentares, sendo R$ 1.500,00 com o deputado Rodrigo Coelho e R$ 400.00,00 com a deputada Carmen Zanoto. Destacou ainda que existem diversas outras emendas a serem confirmadas.

Maas disse acreditar firmemente que é possível mudar para melhor. “Já conseguimos resultados positivos em apenas 100 dias. Agora é hora de deixarmos diferenças de lado e unirmos forças para o melhor para nossa cidade”, concluiu.

