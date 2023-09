Mafra promove ações ambientais e educativas em parceria com IMA e Ministério Público

Ao longo da última semana, a cidade de Mafra foi palco de uma série de atividades voltadas para a conscientização ambiental e a promoção da educação, fruto de uma bem-sucedida parceria entre a Prefeitura Municipal, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) e o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA).

No dia 13 de setembro, nas Escolas Barão de Antonina e Mário de Oliveira Goeldner, foram ministradas palestras educativas em uma ação conjunta entre o Ministério Público SC, o IMA e a Prefeitura Municipal. O objetivo foi promover a conscientização ambiental sobre a logística reversa entre os estudantes, enfatizando a importância da preservação e da adoção de práticas sustentáveis

No dia 14 de setembro, um momento significativo foi a Apresentação e Assinatura do Termo de Cooperação do Programa Penso, Logo Destino, em uma parceria que envolveu as Prefeituras de Mafra e Canoinhas, juntamente com o Instituto do Meio Ambiente de SC (IMA). Este programa representa um compromisso conjunto para um destino correto dos resíduos, mais sustentável e responsável

No dia 15 de setembro, a comunidade escolar foi beneficiada com a entrega de Kits de Lixeiras para coleta seletiva e materiais de educação ambiental nas escolas de ensino fundamental do município. Essa iniciativa visa estimular práticas sustentáveis desde cedo, promovendo a consciência sobre a importância da separação correta dos resíduos.

No dia 16 de setembro, a cidade se uniu ao Dia Mundial da Limpeza, participando ativamente das atividades realizadas na rua Rio de Janeiro, em Rio Negro-PR, a partir das 8:00h. Além disso, foi realizada a soltura de alevinos no rio Negro, rio este que faz a fronteira das cidades de Mafra-SC e Rio Negro-PR, em uma ação conjunta com a ONG Voz do Rio, demonstrando o compromisso com a preservação da vida aquática e dos recursos hídricos.

Outro destaque do dia 16 foi a inauguração do Ponto de Coleta Voluntária (PEV) no Supermercado Mig, localizado no bairro Vila Nova, às 10:00h. Essa parceria entre a Prefeitura de Mafra, o Ministério Público SC, o Instituto de Meio Ambiente e o Supermercado Mig, sob a marca EcoMig, fortalece a iniciativa de descarte consciente de resíduos, contribuindo para a construção de uma cidade mais sustentável e comprometida com o meio ambiente.

Essas ações refletem o esforço coletivo para promover a educação ambiental, a conscientização da comunidade e a preservação do meio ambiente em Mafra. A colaboração entre as instituições e a participação ativa da população são fundamentais para alcançar um futuro mais sustentável e saudável para todos.