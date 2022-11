Mafra realiza 1º Seminário Municipal de Atenção e Cuidado ao aparelho digestório

Evento foi dirigido aos profissionais de saúde: médicos, dentistas, assistentes sociais, enfermeiros e demais servidores que trabalham com os programas municipais, NASF e UPA, assim como HSVP e Regional de Saúde

Na última sexta-feira, 11, aconteceu no auditório do Cedup, o “1º Seminário Municipal de Atenção e Cuidado ao aparelho digestório”. A ocasião reuniu profissionais da saúde como médicos, dentistas, enfermeiros, servidores que trabalham com os programas municipais, NASF e UPA e demais interessados em conhecer melhor ou atualizar-se no assunto.

O seminário abriu espaço para discussões a respeito das demandas do aparelho digestório, doenças da garganta e pescoço, câncer bucal, traqueostomia e laringectomia total, doenças e agravos intestinais.

A presidente do NEP, Débora Popadiuk, abriu o evento, declarando que o seminário “está em total consonância com os indicadores municipais, sinalizando a importância se debruçarmos nosso olhar a estes indicadores de saúde, melhorando nossa prática com esta demanda, podendo tornar-se um evento permanente”. Além disso, destacou a importância de “uma escuta mais atenta e preventiva a todas as demandas do aparelho digestório”.

A assistente social Ariane Woehl, disse que observando os indicadores epidemiológicos de saúde frente às doenças e agravamentos em situações de indicadores de internamentos, adoecimento precoce e indicadores de CA, para realidade de Mafra, tem-se como alerta as doenças e agravos do Aparelho Digestório. “Preocupados com este cenário, no que se refere à prevenção, assistência precoce e cuidados pós-diagnóstico, planejamos a execução do 1º Seminário Municipal de Atenção e Cuidado ao Aparelho Digestório”, destacou.

Pré-evento

Na sede da AMO, ocorreu o pré-evento do Seminário, por meio da Oficina Prática, com a rede de enfermeiros de Mafra. Na ocasião, todos puderam se aproximar ainda mais do manejo e cuidado da pessoa ostomizada, com apoio das osotmoterapeutas especializadas do Estado. O presidente da Associação Mafrense da Pessoa Ostomizada (AMO) e coordenador regional sul da Associação Brasileira dos Ostomizados (ABRASO Sul), Marcial José Przybyela, falou da importância dos eventos. “Este seminário visa conscientizar os profissionais de saúde da necessidade em fazer o diagnóstico prematuro do paciente, para que não evoluam para casos mais graves. Também vale salientar a detecção rápida por meio de exames, evitando traumas maiores para os pacientes”, disse. Marcial lembrou ainda que para os ostomizados, a qualquer alteração no organismo, deve-se procurar o acompanhamento médico. “O preventivo é muito melhor que o curativo”.

Saúde em foco nas palestras

Durante os períodos da manhã e tarde, os participantes puderam acompanhar a exposição de produtos para ostomia (bolsa de colostomia, urostomia, etc.) e de produtos para laringe e traqueia (laringe eletrônica, kit prótese fonatória, adesivo para traqueostomia, entre outros) das empresas convidadas.

Voltando ao auditório, houve quatro palestras no dia, sendo elas:

– Doenças da cabeça e pescoço/Sinais de alerta e ações preventivas, com o médico cirurgião da cabeça e pescoço, Dr Aloysio Enck;

– Câncer bucal, com o cirurgião dentista, Dr Evandro Matioski Pereira;

– Doenças intestinais – prevenção doenças e agravos intestinais, com o médico cirurgião geral e clínico geral, Dr João Francisco de Souza;

– Cuidados e manejo traqueostomia/laringectomia total, com a enfermeira oncologista especialista clínica, Marivana Fernandes;

– Minha nova condição de vida – compreensão profissional, com o antropólogo social/UFSC, Max Gonçalves Neto.

Cada uma das palestras enfocou a prevenção, tratamento, assistência e principalmente a qualidade de vida dos usuários. Os momentos marcantes ficaram por conta dos vídeos de depoimentos dos pacientes. Mostraram a realidade daquela pessoa que precisa de um cuidado diferenciado, associando à prática profissional com a sensibilidade humana necessária ao atendimento dessa população.

Realização

O seminário é uma realização da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde/NEP (Núcleo de Educação Permanente), em parceria com a AMO e apoio das empresas fornecedoras de equipamentos, insumos e adjuvantes através do Estado SC e Município-SUS: Coloplast, Fufa-Sc/Convatec, Rvb/Hollister, Laife Sant/Salts, Atos Medical Brasil.