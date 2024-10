Mafra realiza 1º Workshop de Agricultura Familiar x Merenda Escolar

No dia 01 de novembro, sexta-feira, a partir das 7h30 na Amplanorte, acontece o “1º Workshop: de Agricultura Familiar X Merenda Escolar”, promovido pela Prefeitura de Mafra por meio das Secretarias Municipais de Agricultura e Interior e Educação, Esporte e Cultura.

O evento, direcionado à produtores em geral e fornecedores de produtos para merenda escolar, será um espaço para discussão e aprendizagem, com atividades, relatos e orientações com foco na qualidade da merenda escolar servida nas escolas municipais.

Para o secretário da agricultura, André Hack, os assuntos que serão abordados no workshop “são fundamentais para capacitar novos produtores da agricultura e atualizar os que fornecem insumos para o município”. O secretário destacou ainda que a realização deste evento “é importante pra divulgação do fornecimento para merenda escolar e outros órgãos, com foco na melhoria de qualidade dos produtos e ampliação de renda dos produtores”. Vale lembrar que os produtores poderão levar seus produtos para exposição no dia, no qual haverá espaço para demonstração. A secretária de educação, Jamine E. Henning, destacou a importância do workshop para alimentação escolar. “Conhecendo os produtos que temos disponíveis pelos produtores de nossa cidade, podemos incrementar, inclusive, nossos cardápios e oferecer para as crianças mais qualidade e variedade de produtos da nossa terra”.

Para participar os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura pelo telefone: (47) 98834-0110.

Confira a programação:

HORÁRIO ATIVIDADE REALIZAÇÃO 7h30 Recepção Secretarias de Educação e Agricultura 8 horas Agricultura familiar: novas perspectivas Secretaria Municipal de Agricultura 8h30 PNAE e a merenda escolar de qualidade Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura 9 horas Programação para a produção x cardápio Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura 9h30 Licitação – chamada pública (recurso nacional x próprio) Secretaria Municipal de Administração 9h45 Exigências para participação 10 horas Mercado institucional como oportunidade de comercialização na merenda escolar EPAGRI 10h30 Roda de conversa – case de sucesso na logística Palestrantes e participantes 11 horas ENCERRAMENTO