Mafra realiza a primeira feira on-line “Arraiá da adoção responsável”

Você gosta de animais? Quer ajudar a dar um lar definitivo e salvar um caõzinho abandonado? Então participe do Arraiá da adoção

Neste mês de junho, a Prefeitura de Mafra realiza, em parceria com o Abrigo de Cães Amigo Fiel, a primeira feira on-line para adoção de cães. Trata-se do Arraiá da Adoção, que inicialmente contará com 8 cães – Sinhozinhos e Sinhazinhas – prontos para adoção responsável, com vacinação em dia, castrados, alimentados e com suas necessidades médico – veterinárias atendidas, todos resgatados e recuperados pelo Abrigo Cão Fiel.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A cada mês serão apresentados os cães que estarão pontos para adoção e a Feira on-line terá uma temática variável. Neste mês o tema é junino: “Arraiá da Adoção”. São os seguintes os amiguinhos “sinhozinhos e sinhazinhas” esperando por um lar definitivo:

– Fêmeas – Balu, Blindi, Amora, Bionda, Birila, Boni e Nice;

– Machos – Pedrinho.

Os interessados podem entrar em contato direto com a responsável pelo abrigo, Sra Mirian Clara Schloegl, pelo telefone (47) 99706-4942. Conheça e escolha seu novo amigo na galeria de fotos.