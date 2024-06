Mafra realiza ações alusivas à Semana do Meio Ambiente

De 3 a 8 de junho a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, realiza ações alusivas à “Semana do meio ambiente”. Foram realizadas palestras para alunos do Ensino Fundamental II das escolas municipais EMEB Professor Mário de Oliveira Goeldner e CEMMA e para Educação Infantil da EMEB Augusta Vitória, com os temas Logística Reversa, ministrada pela analista ambiental da Seluma, Rafaela Pimentel e sobre o programa “Penso, logo destino”, com a bióloga da Prefeitura, Juliana Caikoski.

As palestras aconteceram nos dias 05 e 6 de junho. “O objetivo desta ação foi a conscientização para preservação do meio ambiente”, explicou Juliana. Já a analista ambiental destacou que Mafra está à frente de muitos municípios quando se trata do assunto ‘conscientização’. “Vejo escolas que tem coleta seletiva realizando a separação do lixo, trabalhando este conteúdo com os alunos. Também vemos que eles já tem o hábito da reciclagem, devido à campanhas anteriormente realizadas”.

Parceria na divulgação do programa

Durante as palestras os alunos foram convidados para serem parceiros na divulgação dos temas e ajudar a preservar o meio ambiente, uma vez que há pontos de coletas de resíduos eletrônicos – Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) – em alguns supermercados da cidade como Avante Mix (Jardim América), em todos os Mig (Vila Nova, Vila Ivete, Vila Buenos Aires), Compre Mais (Centro) e Da Villa (Vila Nova).

O diretor da EMEB Professor Mário de Oliveira Goeldner, Ricardo Bergamini, contou que semanalmente (nas quartas-feiras) a Seluma passa na escola para coleta seletiva. “Separamos papel, plástico e demais resíduos. Há cerca de cinco anos trabalhamos o tema meio ambiente de maneira interdisciplinar, como em ciência e geografia”, disse.

Os alunos Gabriely Iasmin Nunes Pereira e Pablo Tomporoski, ambos do 9º ano do Mário Goeldner, assistiram às palestras e comentaram sobre os temas. “Foi falado sobre conscientização para preservação do meio ambiente. Fizemos trabalho de Ciências e vimos o quanto é importante preservar para as gerações futuras”, declarou Gabriely. Para Pablo, as palestras ajudaram a sensibilizar os alunos. “Eu não conheço o aterro, mas seria interessante visitá-lo para ver o que acontece lá, como é feito o descarte”, concluiu, reforçando que em casa todos tem o hábito de separar o lixo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Mais ações no sábado

Encerrando as ações da Semana do Meio Ambiente, no sábado, dia 8, a Prefeitura de Mafra por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, realiza o Dia D de recolhimento de resíduos eletrônicos, ação que faz parte do programa “Penso, logo destino”. Para realizar o descarte, as pessoas podem levar os materiais na Praça Ferroviário Miguel Bielecki, das 9 às 12 horas. Após o encerramento, todos os resíduos arrecadados terão a destinação correta pela secretaria responsável pelo evento. Na ocasião haverá distribuição gratuita de mudas de árvores nativas.

Resíduos eletrônicos

São considerados resíduos eletroeletrônicos os eletrodomésticos, celulares, computadores, monitores, televisões, câmeras fotográficas, impressoras, fotocopiadoras, lâmpadas, pilhas, baterias, entre outros.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 3641-4020 na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.