Mafra realiza campanha de coleta de pneus inservíveis

Uma ação que protege o meio ambiente e previne a dengue. Os moradores devem depositar os pneus antes das 8 horas

Mafra inicia nesta segunda-feira, dia 19 de setembro e segue at√© o dia 15 de outubro a campanha de coleta de pneus inserv√≠veis, como a√ß√£o de preven√ß√£o da dengue no munic√≠pio, realizada pelas Secretarias de Sa√ļde, Obras e Meio Ambiente. Nesse per√≠odo as Agentes de Endemias da Sa√ļde percorrer√£o os bairros de Mafra coletando os pneus sem utilidade, para serem enviados para correta destina√ß√£o.

Colaboração da população

Para tanto, pede-se aos moradores que fiquem atentos ao cronograma e coloquem para fora dos port√Ķes de suas resid√™ncias os pneus velhos que estejam ocupando espa√ßos e juntando √°gua nos quintais. Todos os pneus ser√£o armazenados no Centro de Servi√ßos do munic√≠pio para posteriormente serem recolhidos pela empresa Reciclanip. Os pneus entregues ser√£o reaproveitados de forma correta, evitando assim a exist√™ncia de locais para a reprodu√ß√£o dos mosquitos transmissores da dengue, chikungunya e zika.

Mafra, somente neste ano registrou 16 focos de larvas. A Campanha está sendo realizada pelo Município de Mafra em conjunto com o Estado, Instituto do Meio Ambiente РIMA e Reciclanip.

Cronograma de Recolhimento de Pneus

De acordo com a Sa√ļde, os dias de recolhimento ser√£o √†s quintas e sextas-feiras em ruas estrat√©gicas. Para as ruas n√£o contempladas, os moradores devem deixar os pneus nas esquinas das vias em seu bairro, conforme disposto no cronograma. Vale lembrar que o recolhimento acontece apenas uma vez ao dia em carro ou caminh√£o, e portanto, os moradores devem depositar os pneus antes das 8 horas.

