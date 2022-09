Mafra realiza Festa da Integração e encerramento da I Gincana da Integração Intercomunidades

A Associação Bela Vista foi a grande campeã geral da Festa da Integração, com 59.730 pontos.

A Prefeitura de Mafra realizou no dia 24 de setembro, por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação, a finalização da I Gincana da Integração Intercomunidades.

O Prefeito Municipal Emerson Maas participou das atividades da gincana coordenada pela Secretária Danielle Kondlatsch junto com sua equipe. Ele enalteceu a organização das comunidades comentando a importância das associações comunitárias nos bairros e que devem se fortalecer para auxiliar o município, nas decisões que são tomadas junto ao Executivo mafrense.

Participaram dos eventos as seguintes Associações de Moradores de Mafra: AMAEC – Espigão do Bugre e Campo da Lança, AMOVIS- Vila Solidariedade, AMAP- Primavera, Amola Flecha, Bela Vista do Sul, Guerreiros Vila Nova, Rio da Areia de Cima e Caçador, Rio Preto do Sul, Vista Alegre e Vila Ivete.

Gincana

Na primeira etapa da Gincana, o desafio da Campanha do Agasalho arrecadou peças de roupas que foram organizadas pela Boutique Social da Assistência e distribuídas para a população, tendo como vencedor da Campanha o grupo de Bela Vista.

Com o desafio História da Comunidade, as participantes apresentaram diversos relatos, sendo escolhida como vencedora a história do Jardim Primavera, da associação AMAP, que contava sobre a ABCELESC e suas origens.

Na terceira etapa, no Show de Talentos Mafrenses, ocorrido em 30 de julho, foram apresentadas habilidades culturais com cantores e dançarinos. O ganhador foi Francisco Lucas, representando a Associação AMAEC.

Jogos da Integração

Os Jogos da integração, que aconteceram dia 17 de setembro, agregaram diversas modalidades, sendo os ganhadores: Vôlei Feminino – AMAP; Vôlei Masculino – Bela Vista; Futebol Feminino – AMOVIS; Futebol Masculino – Vista Alegre; Dominó – Bela Vista; Truco – AMOVIS; General – Bela Vista e Canastra – Bela Vista.

No desafio Rainhas de Mafra, realizado no dia 23 de setembro de 2022, as Associações escolheram representantes para desfilar competindo pela coroa de Rainha Mirim e Rainha da Terceira Idade. A vencedora foi Marly Helena Poly para coroa da Rainha Terceira idade, representando a associação AMAP e Laiziane Vitória dos Santos para Rainha Mirim, representando a associação AMOVIS.

Receitas da Família

Na sexta etapa, o desafio Receitas da Família Mafrense, realizado durante a festa de integração, abrangeu diversos pratos da nossa região, sendo o vencedor a Tábua de Frios, representando a associação BELA VISTA, com produtos artesanais encontrados na comunidade.

No desafio de Dança de Salão, os ganhadores foram Ederson Rank e Adriana Rank representando a associação AMAP, os participantes apresentaram na roupa e na música as tradições Gaúchas e levaram o troféu da sétima etapa.

A Gincana das Cores, visando a habilidade e agilidade da equipe na realização de diversas tarefas era a oitava etapa e a equipe vencedora foi a AMOVIS que realizou o menor tempo de 5minutos e 48 segundos.

Atitude Empreendedora

No desafio Atitude Empreendedora, as associações tinham o objetivo de criar um produto para a comercialização, fortalecendo o comportamento empreendedor na equipe. O vencedor foi VISTA ALEGRE, promovendo a venda de Empadinhas para lucro da associação.

Ao final da Festa da Integração, somando 59.730 pontos, a Associação Bela Vista foi a grande campeã geral levando o troféu.

O Executivo Municipal e a Secretária de Assistência Social e Habitação agradeceu a todas as associações inscritas que “com perseverança e dedicação participaram da I Gincana de Integração Intercomunidades – GIIC 2022”.