Mafra realiza mais uma campanha de coleta de pneus inservíveis

Campanha de outubro de 2022 recolheu 1027 pneus inservíveis, sendo 984 de carros, camionetes, caminhões, motos e bicicletas e outros 43 de patrolas

Devido à grande colaboração dos moradores, a Prefeitura de Mafra inicia na segunda-feira, dia 25 de setembro e segue até o 27 de outubro mais uma campanha de coleta de pneus inservíveis, como ação de prevenção da dengue no município, realizada pelas Secretarias de Saúde, Obras e Meio Ambiente. Nesse período  as Agentes de Endemias da Saúde percorrerão os bairros de Mafra coletando os pneus sem utilidade, para serem enviados para correta destinação.

Contando com a população

Para o bom andamento desta ação, pede-se aos moradores que fiquem atentos ao cronograma e coloquem para fora dos portões de suas residências os pneus velhos que estejam ocupando espaços e juntando água nos quintais.

Todos os pneus serão armazenados no Centro de Serviços do município para posteriormente serem recolhidos pela empresa Reciclanip. Os pneus entregues serão reaproveitados de forma correta, evitando assim a existência de locais para a reprodução dos mosquitos transmissores da dengue, chikungunya e zika.

Mafra, somente neste ano  registrou 06 focos de larvas. A Campanha está sendo realizada pelo Município de Mafra em conjunto com o Estado, Instituto do Meio Ambiente – IMA e Reciclanip.

Cronograma de Recolhimento de Pneus

De acordo com a Saúde, os dias de recolhimento serão às terças e quartas-feiras em ruas estratégicas. Para as ruas não contempladas, os moradores devem deixar os pneus nas esquinas das vias em seu bairro, conforme disposto no cronograma. Vale lembrar que o recolhimento acontece apenas uma vez ao dia em carro ou caminhão, e portanto, os moradores devem depositar os pneus antes das 8 horas.  Nas duas últimas semanas da campanha, o recolhimento será para as borracharias.

26/09 – Restinga – 8 horas, nas ruas:

Jorge José Saliba

Cleto Mourão

Miguel José Saliba

Paulo Tavares

João Heyse Sobrinho

Ariolando Becker

Joaquim Pereira Ramos

Leo Jung

José Frosh

Andorinhas

Sabiá

Canário

Estanislau Lila

Servidor Eurides Carvalho

Capitão João Braz (toda a sua extensão até o centro)

27/09 – Vila Ivete, Amola Flecha, Vila das Flores e Vila Solidariedade – 8 horas, nas ruas:

José Boiteux

Santa Cruz

Ingrácio José Correa

Independência

Vereador Antenor Rauen

Vital Brasil

Avenida das Rosas

Ben. Alamir Marés

03/10 – São Lourenço/manhã e Bela Vista do Sul/tarde

8 horas, nas ruas:

Bem. Oscar Amadeu Scholze

Estrada Geral (Bannach até Augustinho)

Germano Neundof

13h00min

Ponto de coleta na Bela Vista:Â ESF Juventino Haas Petters

04/10 – Vila Nova, Jardim Novo Horizonte, Imbuial, 8 horas, nas ruas:

Professor Gustavo Friedrich

Cassias Pereira

Guilherme Witt

Rua do Portão

Matheus Leick

José Juraszeck

Avenida das Torres

Lidio Sprott

Pion. José Frisch

Pion. José Max

Prof. Miguel Ditrich

Pion. Olga Pereira

Pion. Elvira Cassias Beninig

José E. C. Pereira

10/10

Manhã – Jardim do Moinho e Vila Formosa

Tarde – Centro, Vila Ferroviária, Vila Argentina, Buenos Aires

8h30

Siqueira Campos

Fiscal Armando Fernandes

Basilio Celestino de Oliveira

08 de Março

Pedro Jurquevicz

Tenente Ary Rauen

13Â horas

Campos Sales

São João Maria

Jorge Lacerda

Pereira Oliveira

Annies Gualberto

Quintino Bocaiuva

07 de Setembro

08 de Setembro

11/10 – Faxinal e Espigão do Bugre, 8 horas, nas ruas:

Avenida Nereu Ramos

Estrada Dona Francisca

ESF Espigão do Bugre

Rua Brasil

Ernesto Nitz

José Stoebel Filho

José Stoebel

Emilio Kundlatsch

Adolfo Endler

Rodina Endler

Nereu Endler

Nivaldo Kundlatch

Lourival Neundof

Claudina Kundlatsch

Borracharias: Bom Jesus, Renove e Sérgio

17/10 Â

Manhã – Vista Alegre

Tarde – Nossa Senhora Aparecida

8Â horas

Nicola Bley Neto

Bruno Uhlmann

Fluvio Aducci

Campos Novos

Av. Frederico Heyse

Getulio Vargas

Balduino Schultz

Pedro Adélio

Blumenau

13Â horas

Ministro Calogeras

Capitão João Bley

Pion. Pedro Custódio dos Santos

Rui Barbosa

Anita Garibaldi

Chrisogno Maia

Duque de Caxias

18/10 – Jardim América – 8 horas, nas ruas:

Av. Severiano Maia (toda a extensão, desde o centro)

Antonio Nunes

João Maria do Vale

Rufino Mendes

Bento Manoel de Lima

Germano Evers

Antonio Procopiak

Aloisio Forneck

João Batista Pigato

Paulo Heyse Filho

José Bartneck

Rua das Acacias

Germano Zetel

Messias Granemann

24/10 e 25/10

Borracharias em geral.