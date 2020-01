Mafra realiza mutirão de espirometria na Policlínica Municipal

Com o objetivo de zerar a fila de espirometria foi realizado, na última sexta-feira, 17, na Policlínica Municipal, um mutirão deste exame. Os pacientes que esperavam pelo procedimento foram avisados antecipadamente da data e compareceram ao longo do dia para a sua realização. Para agilizar o processo, foram utilizados simultaneamente dois espirômetros, operados por uma equipe qualificada e capacitada.

A secretária de Saúde, Jaqueline Previatti Veiga, destacou a importância da realização dos exames em Mafra, sendo que antes da aquisição do equipamento pelo município os pacientes precisavam ser encaminhados para Florianópolis. “Desta forma podemos ampliar a oferta dos procedimentos, zerando filas e garantindo maior comodidade e agilidade para o cidadão”, destacou.

O EXAME

Conhecida por diferentes nomes, como Prova de Função Pulmonar ou Exame do Sopro, a Espirometria é um exame utilizado para medir a quantidade e o fluxo de ar que entra e sai dos pulmões. O resultado contribui na análise das condições de ventilação do paciente, sendo essencial para identificar doenças respiratórias como asma ou DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

ATENDIMENTO CENTRALIZADO

A Prefeitura de Mafra lembra ainda que, no mês de janeiro, o atendimento de toda a Atenção Básica – Unidades de Saúde – ESFs, está centralizado na Policlínica Municipal, atendendo 12 horas por dia, das 07h às 19h, sem fechar para o almoço. Os atendimentos da Farmácia Central, bem como da Policlínica Municipal, seguem sendo realizados normalmente durante o mês. As unidades ESFs reabrirão em fevereiro, no dia 03, no horário normal das 7h às 16h.