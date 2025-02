Mafra realizará leilão público online de bens inservíveis

O Município de Mafra anunciou a realização do Leilão Público Online nº 001/2025, programado para o dia 13 de março de 2025, às 10 horas, por meio do site www.maxterleiloes.com.br. O evento envolverá a venda de bens móveis inservíveis do município. Os itens serão arrematados pelo maior lance oferecido, desde que igual ou superior à avaliação.

Quem pode participar

Podem participar do leilão pessoas físicas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas devidamente cadastradas. Os interessados devem apresentar os seguintes documentos: Pessoa Física (RG e CPF originais); Pessoa Jurídica (CNPJ e Inscrição Estadual); Representantes de empresas (procuração com firma reconhecida).

A participação online exige a aprovação da habilitação até dois dias antes do evento, pelo site www.maxterleiloes.com.br. Estão impedidos de participar aqueles que estiverem em situação de falência, recuperação judicial, dissolução ou declarados inidôneos pela Administração Pública, assim como pessoas com vínculos diretos com os organizadores do certame.

Como funciona o leilão

Os lances serão efetuados exclusivamente pela internet. Todos os lances são irrevogáveis e irretratáveis. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sendo responsabilidade do arrematante a verificação prévia de suas condições. As imagens dos itens disponíveis são meramente ilustrativas. O pagamento deverá ser realizado à vista por meio de depósito bancário, TED ou PIX, conforme as instruções fornecidas após o leilão.

Visitação prévia

Os interessados poderão visitar os bens nos dias 11 e 12 de março, mediante agendamento com o Setor de Patrimônio pelo telefone/WhatsApp (47) 9 8404-6238.

Mais informações

O edital completo está disponível no site da prefeitura e no portal do leiloeiro. Para mais informações, acesse www.maxterleiloes.com.br.