Mafra realizará nova campanha de coleta de pneus inservíveis

A Secretaria Municipal de Saúde realizará no dia 23 de outubro, próxima quarta-feira, mais uma campanha de coleta de pneus inservíveis. A população que possuir pneus sem serventia em seu quintal, pode levá-los na BR 280, na antiga Soli, no trevo do mercado Joeni, no horário das 8 às 11 e das 13 às 15h30. Lá, os agentes de endemias estarão durante todo o dia recebendo os pneus e orientando a população quanto aos cuidados em relação à dengue.

A campanha é mais uma ação de prevenção da dengue no município, realizada pela Secretaria de Saúde, em parceria com o Estado de Santa Catarina, por meio da DIVE – Diretoria de Vigilância Epidemiológica e do IMA – Instituto do Meio Ambiente.

Reaproveitamento de forma correta

Os pneus arrecadados serão encaminhados para a empresa Reciclanip, para reaproveitamento de forma correta, evitando assim a existência de locais para a reprodução dos mosquitos transmissores da dengue, chikungunya e zika.

Essa é a segunda ação realizada somente neste ano. Na primeira delas, em janeiro de 2024, mais de mil pneus inservíveis tiveram destinação correta feita pelo município de Mafra. Eles foram recolhidos junto à população, após campanha de separação realizada durante os meses de setembro e outubro de 2023.