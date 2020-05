Mafra realizou 253 testes para o novo coronavírus

Desde o in√≠cio da pandemia at√© a √ļltima sexta-feira, 29, Mafra realizou ao todo 253 testes para o novo coronav√≠rus, inclu√≠dos neste total os testes r√°pidos e os exames laboratoriais (PCR).

Para realiz√°-los, o munic√≠pio segue a nota t√©cnica conjunta n¬ļ 002/2020 ‚Äď COSEMS/SUV/SPS/SES/SC ‚Äď COE (atualizada em 05/05/2020) – para a notifica√ß√£o, investiga√ß√£o e coleta de casos suspeitos da COVID-19. Diante do cen√°rio epidemiol√≥gico de Santa Catarina, com transmiss√£o comunit√°ria do v√≠rus, a Secretaria de Estado da Sa√ļde (SES/SC) realizou a defini√ß√£o dos crit√©rios para a vigil√Ęncia dos casos e coleta de amostras.

A escolha da testagem √© determinada ap√≥s avalia√ß√£o m√©dica, para os exames laboratoriais (PCR), que exigem a coleta de amostra nasal/oral e identificam a presen√ßa de v√≠rus nos pacientes, s√£o realizadas naqueles pacientes que apresentam S√≠ndromes Respirat√≥rias Agudas Graves (SRAG) e sintomas de S√≠ndromes Gripais (SG). A coleta deve ser realizada preferencialmente entre o 3¬į e o 5¬į dia do surgimento dos sintomas e as amostras s√£o encaminhadas ao Laborat√≥rio Central ‚Äď LACEN ‚Äď em Florian√≥polis. At√© sexta-feira, foram realizados 136 exames PCR.

J√° o teste imunol√≥gico (teste r√°pido) √© realizado com a coleta de sangue. Tais testes identificam a presen√ßa de anticorpos, produzidos em resposta √† infec√ß√£o viral geralmente a partir do 7¬ļ dia do inicio dos sintomas. Por essa raz√£o, os testes r√°pidos devem ser realizados somente ap√≥s o per√≠odo de sete dias e seguem protocolo estabelecido pelo Minist√©rio da Sa√ļde. Em Mafra foram realizados 117 testes r√°pidos at√© a √ļltima sexta-feira.

Vale a pena refor√ßar que pacientes de outros munic√≠pios tamb√©m s√£o coletados em Mafra, quando da suspeita e os mesmos encontram- se internados, salientamos tamb√©m que¬†¬† um paciente pode ser re testado para COVID 19 conforme manifesta√ß√Ķes clinicas e avalia√ß√£o m√©dica

MONITORAMENTO DE CASOS

A realização dos testes permitiu que fossem confirmados sete casos no nosso município até o dia 29 de maio.

Os casos suspeitos ou confirmados est√£o sendo monitorados pelas equipes de sa√ļde. Estes monitoramentos acontecem via telefone, whats app e tamb√©m por visitas domiciliares. As visitas monitoramento s√£o realizadas em dias espor√°dicos e em casos determinados pela equipe da sa√ļde. Profissionais da Sa√ļde de Mafra, em conjunto com policiais militares, fazem parte da Patrulha da Sa√ļde Covid-19 e realizam visitas. Isso porque, mesmo antes dos resultados, os casos j√° passam a ficar em isolamento social, juntamente com os familiares que t√™m contato direto com os pacientes. ‚ÄúA patrulha tem como objetivo proteger a popula√ß√£o mafrense do coronav√≠rus. O objetivo das visitas √© saber se as medidas de isolamento social est√£o sendo seguidas pelo paciente e por seus familiares, al√©m de avaliar o quadro cl√≠nico de casos suspeitos e confirmados‚ÄĚ, declarou a secret√°ria de Sa√ļde Jaqueline Previatti Veiga.

O prefeito Wellington Bielecki destacou a import√Ęncia da patrulha, dizendo que ‚Äúos testes v√™m sendo realizados diariamente, sob orienta√ß√£o m√©dica, mas fazer o acompanhamento das pessoas que est√£o fazendo o teste, mesmo sem o resultado positivo, √© que vem trazendo os resultados que vemos aqui em Mafra. S√£o estas medidas, acompanhadas do cuidado que cada um tem em sua casa ou trabalho, que v√£o fazer com que possamos vencer esta pandemia‚ÄĚ, concluiu.

DRIVE THRU

Outra medida adotada nesta semana pela Patrulha da Sa√ļde COVID-19 foi o Drive Thru Covid-19, realizado na segunda-feira, 25, no Alto de Mafra, e na quarta-feira, 27, no bairro Restinga. A a√ß√£o visa a parada volunt√°ria de ve√≠culos para a aferi√ß√£o da temperatura de motoristas e passageiros. Se o enfermeiro identificar que a temperatura de um dos volunt√°rios est√° alta, s√£o repassadas orienta√ß√Ķes para o encaminhamento correto aos servi√ßos de sa√ļde. O Drive Thru √© outra parceria entre Prefeitura e Pol√≠cia Militar e se junta √†s demais a√ß√Ķes de monitoramento da popula√ß√£o realizadas pela Patrulha da Sa√ļde Covid-19 e j√° est√£o previstas a√ß√Ķes para a pr√≥xima semana.