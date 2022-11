Mafra realizou a II Feira dos Jovens Empreendedores Primeiros Passos

A Escola Municipal de Educação Básica Mário de Oliveira Goeldner foi a grande vencedora do prêmio “Projeto Destaque JEPP”, com o trabalho “Biocomposto”, desenvolvido  com alunos do 9º ano, pela professora de Ciências Nilce Marinha Kaplum.

O segundo lugar ficou com a EMEB Campo da Lança, com vários projetos (Campo Aromático, Cantinho dos Aromas, Sabor do Campo, Ecobrinquedos, LocaCampo e Delícias do Campo) e o terceiro lugar com a Escola Básica Cristo Rei com “Brincando e Aprendendo”.

Os projetos foram apresentados à comunidade na manhã de sábado, dia 19, durante a II Feira Municipal Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEPP, na Praça Ferroviário Miguel Bielecki e contou com a participação de 22 escolas, dentre elas escolas  municipais, estaduais e APAE que juntas apresentaram centenas de projetos. Na ocasião os alunos apresentaram e comercializaram o resultado dos produtos criados durante o ano de Jovens empreendedores, quando aprenderam todas as fases de uma produção, desde a escolha da matéria prima, até os cálculos para venda final, passando pelo processo de produção e comercialização.

Criatividade e inovação

Foram criados brinquedos ecológicos, artesanatos com produtos recicláveis, doces, bolos e pães, sucos, saladas de fruta, tipos de alimentação, como aluske, eco papelaria, e muitos outros produtos. Os alunos inovaram ainda na apresentação e na divulgação dos seus negócios, criando campanhas promocionais, com sorteios de brindes,  elaborando planilhas, utilizando QR code e pix nas vendas. Teve também o aluguel de brinquedos reciclados, como pula-pula e outros. Todos os projetos uniram o aprendizado sobre empreendedorismo a uma disciplina, como ciências, matemática ou  meio ambiente, entre outras.

Projeto gratificante

O diretor da escola Mário de Oliveira Goeldner, Ricardo Bergamini, disse ter ficado muito feliz pela conquista do prêmio, cujo troféu ficará  na unidade por um ano, até a próxima edição da feira. Ele parabenizou  a toda equipe da escola  e aos alunos que se dedicaram no projeto e lembrou da participação e apoio da comunidade. A professora Nilce explicou que o projeto significa o futuro do planeta e falou do projeto desenvolvido através da reciclagem dos resíduos sólidos da escola, que foram aproveitados para fazer a compostagem. “É gratificante para mim porque esse trabalho já vinha sendo desenvolvido na escola São Sebastião”.

Empreendedores do amanhã

O Prefeito Emerson Maas parabenizou a todos  os envolvidos na realização da feira, desde os professores, diretores, alunos e equipe da Educação “que não mediram  esforços para o sucesso do aprendizado traduzido neste evento”.  Disse ser, com certeza, uma grande vitória para o  município essa segunda edição da II Feira Municipal Jovens Empreendedores Primeiros Passos. “É um sonho que estamos tornando realidade e Mafra está se transformando, cada vez mais, em uma cidade empreendedora, o que  para nós é um motivo de muito orgulho”. Maas afirmou ter certeza de que os alunos que estavam na feira como pequenos empreendedores, “serão os empresários do amanhã da nossa cidade, formando uma nova base econômica, fortalecendo a geração de emprego e renda para nossa região”, concluiu.

A Secretária de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Emmanuelle  Henning destacou que nessa feira foram apresentados outros projetos relevantes como o projeto de contra turno “Mostra Cultura Maker” para que toda comunidade conheça a adesão do município na área da tecnologia, ensinando Português e Matemática de uma forma diferente e que ajudou no reforço pós pandemia e ainda projeto da horta medicinal que valoriza o conhecimento dos avós, com elaboração de cartilha e de horta na escola. Ela mencionou que, para o ano de 2023 será feita uma parceria bem maior para o contra turno em vários níveis da educação.

O Coordenador do Projeto, Alexandre Henrique Berger, da Secretaria de Educação declarou que “em um mundo onde só falamos em inovação e criatividade, o Jepp veio para estimular as crianças a pensarem fora da caixa, transformar a ideia em realidade, explorando o potencial, diversidade, talento e paixão”.

A II Feira Municipal Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEPP foi uma realização da Prefeitura de Mafra por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura,  com apoio do SEBRAE-SC.

Resultados da II Feira Municipal Jovens Empreendedores Primeiros Passos – JEPP

1º Lugar – EMEB Mário de Oliveira Goeldner – Projeto – Biocomposto

Gestor – Â Ricardo Bergamini e Professora – Nilce Marinho Kaplum

2º Lugar – EMEB Campo da Lança – Projetos – Campo Aromático, Cantinho dos Aromas, Sabor do Campo, Ecobrinquedos, LocaCampo e Delícias do Campo.

Gestora – Marilda Mets e Professoras – Marli Dias, Simone Pereira Vilarino, Carla Peters Peschel,Giselda F. dos Santos Bastos,Danieli Hinke,Aline Wieczorkiewicz e Vanessa Moraes.

3º Lugar – EB Cristo Rei – Projeto – “Brincando e Aprendendo”

Gestor –  Cirlena Maria Arbigaus Wagner e Professora – Laídes Ladaniski Dresseno