Mafra realizou a palestra “As Melhores Práticas para um Autista”

Com o objetivo de promover a conscientização da sociedade mafrense e a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura encerrou na última segunda-feira, dia 25, a programação de atividades organizadas para marcar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril. O evento contou com a palestra “As Melhores Práticas para um Autista”, proferida por Marcos Petry e sua mãe Arlete Petry, que apresentaram suas experiências de vida.

O evento se caracterizou ainda como mais um momento de capacitação dos professores da rede municipal – “Parada Pedagógica”, com o objetivo de discutir e acompanhar o andamento dos processos de ensino-aprendizagem.

Além disso, a capacitação dos estagiários que trabalham com inclusão foi mediada pela terapeuta ocupacional da Educação, Francielli Mônica Prestes Machado.

Programação para marcar a data

Dentre as várias ações realizadas em relação à data, destacou-se a entrega das Carteiras de Identificação do Autista (CIA), instituída no âmbito municipal pela Lei nº 4540, de 08 de julho de 2021, sancionada pelo Prefeito Emerson Maas e oriunda do PL do Legislativo nº 05/2021. As carteiras objetivam facilitar a identificação das pessoas autistas para que tenham seus direitos assegurados, inclusive de atendimento preferencial.

Outra ação de grande repercussão foi a Caminhada Azul, que iniciou na Praça Ferroviário Miguel Bielecki passando pela Praça Hercílio Luz, seguindo pelas ruas Felipe Schmidt, Professora Maria do Espírito Santo e Marechal Deodoro, e encerrando na Praça Bielecki. A Caminhada Azul reforçou a necessidade da conscientização quanto ao Autismo.

A Secretária de Educação de Mafra, Jamine Emmanuelle Henning, destacou que a programação realizada para marcar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, reafirmou o compromisso da atual administração para com as pessoas com deficiência, na busca de uma cidade mais inclusiva, diversa onde caibam todos e todas. “O momento é também de afirmação e ocupação dos espaços públicos pelas pessoas com TEA e seus familiares, para dizerem que eles existem e têm direitos iguais”, declarou.

Clínica Municipal

Antes da palestra, que foi um momento de grande emoção, os presentes receberam uma ótima notícia: o Secretário de Saúde de Mafra, Plínio Saldanha anunciou para breve, a abertura de uma Clínica municipal para atendimento de autistas.

A vice-prefeita Celina Dittrich Viera fez o encerramento do evento, dizendo da importância da capacitação para que todos os envolvidos, diretores, coordenadores e professores, passem a ter um olhar diferenciado para com os alunos com necessidades especiais. Ressaltou que o palestrante Marcos Petri que é autista, mas que teve uma atenção inteligente por parte de seus pais, que lhe possibilitou potencializar a sua própria inteligência que é excepcional, pois é escritor , músico, compositor e fala diversas línguas. Além de dedicar a sua vida para a melhoria das condições da pessoa autista, através de seus livros, onde traz a sua própria experiência, palestras e conferências sobre o tema em diversos setores.

