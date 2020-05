Mafra recebe 240 testes rápidos para coronavírus

Compartilhar no Facebook

Nesta semana Mafra vai receber do governo de Santa Catarina 240 testes rápidos para detecção da Covid-19. A remessa faz parte de um pacote que o estado recebeu do Ministério da Saúde para serem distribuídas aos municípios.

É terceira remessa que Santa Catarina recebe. Nas duas primeiras foram de 36 mil testes. Estão previstas mais cinco remessas.

Mafra vai receber 12 caixas, cada uma com 20 testes e um frasco de solução tampão, somando um total de 240 testes.

Os testes serão enviados aos municípios de acordo com a sua população, cada município receberá pelo menos três caixas:

Localidades com até 5.000 habitantes/de 5001 até 10.000 habitantes – 3 caixas;

10.001 até 20.000 habitantes – 5 caixas;

20.001 até 50.000 habitantes – 6 caixas;

50.001 até 100.000 habitantes – 8 caixas;

100.001 até 170.000 habitantes – 12 caixas;

170.001 até 360.000 habitantes – 14 caixas;

Acima de 360.000 habitantes – 23 caixas.

Municípios com casos positivos, com hospitais que fazem parte da Política Hospitalar Catarinense e que possuam UPA e Samu receberão mais uma caixa por cada situação. Mafra se enquadra em todas, com isso além das 8 que receberá pelo número de habitantes, irá receber mais 4.