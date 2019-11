Mafra recebe carta de inundação do governo do estado

Compartilhar no Facebook

No último dia 12, em cerimônia realizada na Câmara de Vereadores de Canoinhas, o governo do estado fez a entrega das Cartas de Inundação e Sistema de Previsão de Eventos Hidrológicos Críticos para Mafra, Três Barras, Porto União e Canoinhas.

O instrumento será fundamental para o planejamento das ações de proteção. A iniciativa dá embasamento técnico para os órgãos municipais na previsão de cheias, inundações e para o apoio na operação de projetos. As Cartas também podem ser usadas no mapeamento e na análise de riscos hidrológicos, redes de monitoramento e alerta, e como ferramenta para o planejamento urbano dos municípios.

Ao todo 35 municípios irão receber as Cartas. O investimento é do Governo do Estado e chega a um montante de R$ 2,5 milhões.

CARTA DE INUNDAÇÃO

A carta de inundações é um instrumento elaborado com base em estudos de modelagem hidrológica e hidráulica que permitiram maior conhecimento das bacias hidrográficas das cidades e possibilita a identificação de trechos críticos ou sujeitos às ocorrências de inundações.