Mafra recebe emenda parlamentar de R$ 65 mil

Emenda direcionada à APAE veio por meio do senador Dário Berger e do ex-deputado federal Mauro Mariani, por solicitação do vereador Valdecir Antônio Munhoz

Na tarde da última terça-feira, 07, o prefeito Emerson Maas recebeu em seu gabinete a visita do vereador Valdecir Antônio Munhoz, que veio repassar uma emenda parlamentar do senador Dário Berger e do ex-deputado federal Mauro Mariani, à prefeitura. A emenda, no valor de R$ 65 mil é fruto de um pedido do próprio vereador aos parlamentares. Este valor deverá ser destinado à APAE de Mafra (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) para aquisição de um veículo de passeio.

O prefeito agradeceu mais uma vez ao vereador, que em junho já havia destinado outros R$ 300 mil em emenda parlamentar ao município, lembrando que esses recursos visam à manutenção da saúde dos cidadãos, bem como proporcionar melhor qualidade de vida.