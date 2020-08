Mafra recebe emenda parlamentar para recursos no hospital

O prefeito Wellington Bielecki recebeu na tarde da última quarta-feira, 12, visita do deputado estadual Sargento Lima (PSL). Ele esteve acompanhado dos vereadores João Carlos Reisler (PSL) e Vanderlei Peters (PSL), do vice-presidente do Hospital São Vicente de Paulo, Celso Köhler, de Jefferson Lopes e de assessores do seu gabinete.

O motivo da visita foi a entrega de emenda parlamentar na ordem de R$ 150.000,00 para o hospital, que será utilizada para aquisição de materiais e medicamentos. O prefeito agradeceu a visita do deputado e o convidou para vir mais vezes a Mafra. “Em nome da cidade agradeço os recursos que vão contribuir para a área da saúde e para o enfrentamento à pandemia”, declarou o Prefeito. O deputado respondeu colocando seu gabinete à disposição do município, agradecendo também a receptividade do executivo mafrense.