Mafra recebe escola de gastronomia

Franquia Chef Gourmet abre unidade para atender a região com cursos completos de culinária, panificação e confeitaria

A cidade de Mafra está recebendo uma novidade voltada às pessoas que gostam de gastronomia e querem aperfeiçoar seus conhecimentos, ou ainda desejam se transformar em profissionais da cozinha. A Chef Gourmet Escola de Gastronomia abriu sua unidade no município, no dia 12 de agosto, para oferecer cursos completos de culinária.

A escola irá oferecer inicialmente os cursos de Chef de Cuisine, Cozinha por Hobby, Panificação e Confeitaria e Chef Junior (7 a 14 anos de idade). As aulas serão realizadas em uma cozinha profissional já instalada e equipada com fogões e fornos industriais, utensílios de alta qualidade e toda a tecnologia necessária para o preparo dos pratos.

A Chef Gourmet possui sede em Jaraguá do Sul, mantém mais de 80 unidades em funcionamento e já formou mais de 15 mil alunos. “O investimento na região de Mafra revela o nosso objetivo de levar a alta gastronomia a todos os públicos, desde quem cozinha por hobby até quem deseja se especializar e se tornar um chef reconhecido no mercado”, destacam os proprietários Josemar e Thais Lopes.

Durante as aulas, que são 100% práticas, os alunos aprendem técnicas avançadas de preparo, harmonização de sabores e apresentação impecável dos pratos. Os cursos são baseados nas cozinhas nacional e internacional, com módulos por regiões e países. Receitas com ingredientes frescos e de qualidade são elaboradas para cada uma das técnicas e pratos ensinados nos cursos.

Os professores que atuam na Chef Gourmet são formados e possuem experiência comprovada, com trabalhos profissionais realizados em restaurantes de alta gastronomia no Brasil e outros países. “A ideia é repassar conhecimentos técnicos e inspirar os alunos a conhecer e respeitar a cultura de cada região e país, apresentando o melhor da alta gastronomia”, complementam o casal Lopes. A escola, que funciona na Rua Doutor Mathias Piecknick, 87, abre as inscrições dos cursos no dia 14 de agosto.