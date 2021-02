Mafra recebe mais 498 doses da vacina Sinovac

A cidade de Mafra recebeu na quarta-feira (03) as segundas doses da vacina Sinovac. Elas serão destinadas aos profissionais da saúde que receberam a primeira dose da mesma vacina em janeiro, ficando assim imunizados contra a Covid-19.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde estas vacinas serão aplicadas a partir do dia 09, próxima terça-feira, respeitando-se o intervalo de 21 dias, conforme nova orientação do Governo do Estado.

Panorama da vacinação

Mafra recebeu na primeira remessa 498 doses da vacina Sinovac e na segunda remessa 460 da AstraZeneca-FioCruz e ainda está realizando a vacinação de trabalhadores de saúde escalonados. Vale destacar que os critérios para vacinação seguem o Informe Técnico Campanha Nacional de Vacinação Contra Covid-19 de SC e deliberação CIB/SES. Até o dia 1º de fevereiro já haviam sido aplicadas 836 doses das vacinas.

Futuro

De acordo com a deliberação da Comissão Intergestores Bipartite (002/CIB/2021) os grupos prioritários para esta primeira fase são os trabalhadores da Saúde e estão sendo vacinados conforme escalonamento: profissionais que atuam nas UTIs Covid-19; que trabalham nas Emergências Covid-19; que atuam no atendimento clínico hospitalar Covid19; do SAMU; trabalhadores das Instituições de longa permanência de idosos e de residências inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva para jovens e adultos com deficiência); equipes de vacinação que estiverem diretamente envolvidas na vacinação dos grupos elencados para esta etapa.Também contempla pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência com mais de 60 anos (institucionalizadas); – pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas). Devem ser incluídos ainda os profissionais envolvidos no Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Móvel Catarinense; profissionais que atuam no atendimento clínico de paciente com suspeita de Covid-19 independentemente do nível de atenção (Centros de Saúde, Unidades de Triagem, Ambulatórios, Hospitais etc.); profissionais que atuam na coleta (swab) e no diagnóstico laboratorial da Covid-19.

A Vigilância Epidemiológica informa que todos os trabalhadores de saúde serão contemplados com a vacinação, entretanto a ampliação da cobertura desse público será gradativa, conforme disponibilidade da vacina através do repasse federal.