Mafra recebe mais de 800 atletas para a etapa Regional Norte dos JESC

De 8 a 11 de junho, cinco modalidades esportivas, masculino e feminino, agitam Mafra e Rio Negro (vôlei de praia) para atletas de 15 a 17 anos

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O município de Mafra se prepara para receber entre os dias 8 e 11 de junho, mais de 800 pessoas, entre atletas de 15 a 17 anos e técnicos, na Etapa Regional Norte dos Jogos Escolares de Santa Catarina (JESC). Promovida pelo Governo do Estado por intermédio da Fesporte, em parceria com a Prefeitura de Mafra, a etapa classifica os vencedores, da categoria 15 a 17 anos, para a etapa estadual das competições.

O prefeito Emerson Maas já está dando as boas-vindas aos atletas oriundos das cidades participantes. “É com alegria que recebemos vocês, jovens esportistas cheios de determinação. Celebremos a competição, amizade e talentos revelados. Mafra está pronta para disputas emocionantes. Acreditamos no poder transformador do esporte”, disse. Ele aconselhou ainda: “que esses dias sejam marcados por superação, respeito e aprendizado. Aproveitem cada instante, façam amigos, compartilhem sorrisos e construam laços duradouros. A todos os atletas, técnicos, árbitros e torcedores, acreditem em si mesmos, deem o melhor em cada competição. Vocês são inspirações. Bem-vindos”. Maas finalizou desejando boa sorte a todos.

Etapa Regional Norte

A Etapa Regional Norte envolve atletas das seguintes cidades: Mafra, Rio do Sul, Timbó, Taió, Jaraguá do Sul, Blumenau, Joinville, São Bento do Sul, Ibirama, Papanduva, Itaiópolis e Ituporanga. As modalidades que serão disputadas são: basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia, todos com categoria masculino e feminino. As competições serão realizadas nos seguintes locais: EEB Santo Antônio, EEB Prf.ª Maria Paula Feres, Ginásio de Esportes Wilson Buch, EEB Dr. Francisco Izabel, Ginásio de Esportes do CEMMA, EEB Prof. Mário de Oliveira Goeldner, EEB Barão de Antonia e Ginásio José Muller (quadra externa para volei de praia) na cidade vizinha de Rio Negro (PR).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Próxima etapa

Os três primeiros colocados de cada modalidade garantem classificação para a etapa estadual dos Jesc, programada para ocorrer de 30 de junho a 8 de julho no município de Timbó.

Consulte o link e acesse a tabela de jogos!