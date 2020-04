Mafra recebe mais doses da vacina contra a gripe

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Santa Catarina, em 2020, até o dia 1º de abril foram confirmados 28 casos de Influenza (gripe) no Estado

O estado recebeu uma nova remessa com 173.600 doses da vacina contra influenza (gripe) nesta quinta-feira, 2 de abril. Esta foi a quarta remessa de vacinas enviada a Santa Catarina para a imunização dos grupos prioritários, lembrando que a dose não protege contra o Coronavírus. A distribuição para as 17 regionais de saúde começou ainda na quinta.

As novas doses já foram encaminhadas para as regionais de Concórdia, Videira, Joaçaba, Araranguá, Itajaí, Blumenau, Mafra, Criciúma, Joinville, Tubarão, Lages, Jaraguá do Sul e Florianópolis. As regionais de Xanxerê, São Miguel do Oeste, Chapecó e Rio do Sul vão receber na sexta-feira, 3 de abril.

Como a Campanha de Vacinação foi antecipada, como uma estratégia para auxiliar no diagnóstico da Covid-19, o Ministério da Saúde tem recebido as doses do laboratório produtor Butantan de forma escalonada, de acordo com a produção. Por esse motivo, elas estão sendo enviadas ao estado em remessas.

Santa Catarina receberá um total de 2.570.800 de doses em pequenos lotes, com datas a serem confirmadas, pois depende da produção da vacina. O quantitativo recebido é dividido, proporcionalmente, para as regionais de saúde, de acordo com os grupos prioritários. As regionais de saúde são responsáveis por distribuir as vacinas aos 295 municípios catarinenses.

Distribuição das doses recebidas no dia 2 de abril (por regional de saúde)

Mafra: 8.850

Xanxerê: 3.850 doses

Videira: 6.550

Concórdia: 3.750

Rio do Sul: 7.500

São Miguel do Oeste: 5.650

Araranguá: 5.350

Itajaí: 14.050

Joaçaba: 4.800

Blumenau: 19.100

Chapecó: 11.200

Criciúma: 11.750

Joinville: 15.950

Tubarão: 11.300

Lages: 9.050

Jaraguá do Sul: 5.150

Florianópolis: 29.750

Histórico de recebimento de doses da vacina contra a gripe em Santa Catarina

1ª remessa (16/03): 307.600

2ª remessa (23/03) 156.000

3ª remessa (26/03): 228.000

4ª remessa (02/04): 173.600

Casos de gripe em Santa Catarina

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Santa Catarina, em 2020, até o dia 1º de abril foram confirmados 28 casos de Influenza (gripe) no Estado. Destes, 10 pelo vírus A (H1N1), 9 pelo vírus Influenza A, com subtipagem em andamento, e 9 pelo vírus Influenza B.

Os municípios que apresentaram casos foram: Florianópolis com 4 casos; Balneário Camboriú, Chapecó, Imbituba, Indaial e Lages com 2 casos cada; Biguaçu, Braço do Norte, Campos Novos, Concórdia, Corupá, Guaramirim, Ibirama, Jaraguá do Sul, Palhoça, Rio do Sul e Rio Negrinho com 1 caso cada; além de 3 casos de pacientes dos estados de Paraná, Pernambuco e São Paulo.

No mesmo período foram notificadas duas mortes: um morador de Lages/SC, 31 anos, sem registro de comorbidade; e um morador de Matinhos/PR, 81 anos, com doença crônica.