Mafra recebe novo ônibus escolar rural com plataforma elevatória veicular

O Município de Mafra recebeu no mês de novembro deste ano, do governo do Estado de Santa Catarina, um ônibus Escolar Rural com plataforma elevatória veicular, com capacidade para 56 lugares. O investimento no veículo foi de R$ 239 mil, adquirido com recursos do FNDE/MEC. Na sexta-feira, dia 18, a apresentação do novo ônibus para a comunidade foi feita em um momento posterior à inauguração do Centro de Educação Infantil Municipal “Nossa Senhora das Graças”, na Vila Ivete.

O Prefeito Wellington Bielecki fez questão de agradecer ao Governo do Estado pela inclusão do município de Mafra, mostrando entendimento do trabalho realizado anualmente pelo setor de transporte de alunos do interior e da cidade de Mafra, “o que assegura acesso à todas as crianças e adolescentes, a educação que merecem”.

Para a Secretária de Educação, Estela Maris Bergamini Machado a chegada de um ônibus novo é sempre motivo de alegria, considerando este como o momento adequado para compartilhar a boa nova. Segundo ela a conquista do Município de Mafra vai garantir a manutenção da segurança e do conforto já realizada pela frota de ônibus escolares da Educação, aos alunos aqueles que fazem um trajeto muitas vezes longo, para chegar à escola e retornar as suas residências.

A educação de Mafra possui uma frota de 16 veículos municipais e 27 terceirizados que transportam em dias normais de aulas, cerca de 2.600 alunos das redes municipais e estaduais do município, percorrendo uma media de 4.093 km/dia.

