Mafra recebe o Plano Municipal de Cultura em momento histórico

Mafra viveu um momento histórico na tarde desta segunda-feira, dia 17, e deu um importante passo à frente na área cultural, com a entrega do Plano de Cultura ao chefe do Executivo Municipal. A entrega aconteceu na presença dos membros do Conselho de Políticas Culturais, do diretor de Cultura, Ernani Kvitschal Neto e da secretária de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Henning.

O 1º Plano Municipal de Cultura de Mafra foi entregue após um trabalho de cerca de 10 meses, envolvendo a realização de três seminários participativos e culminou com a entrega do documento consolidado, que passou a ser um projeto de lei que,  após aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo Executivo, terá duração de 10 anos norteando as ações  de forma integral e promovendo o acesso à cultura nas suas mais variadas formas de expressões.

A administração municipal agradeceu e parabenizou os conselheiros e o apoio do Sebrae, destacando que o plano certamente servirá de base para o desenvolvimento de políticas culturais nos próximos 10 anos. “O plano representa um compromisso com o futuro, garantindo que as gerações vindouras possam desfrutar e se beneficiar de nossa herança cultural”, declarou.

Comprometimento com a Cultura

O diretor de Cultura destacou que o lançamento do Plano Municipal de Cultura é um importante passo de comprometimento com a cultura, a arte e a criatividade local.  Ele agradeceu a todos os envolvidos na sua elaboração.

A Consultora do Sebrae, Roselaine Vinhas destacou que o documento é uma oportunidade para o município celebrar uma política pública de organização, planejamento, instituição de metas, diretrizes e prazos, que trazem a Cultura  de Mafra para um patamar totalmente elevado.

Participaram da elaboração do Plano Municipal de Cultura os membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais Ernani Kvitschal Neto, Gláucia Machado Felício dos Reis, Bruna Rafaeli de Oliveira, Sarah Heiden, Bernadete Villa Lobus Drapala, Eliane Nilsen  Konkel,  Divinamir de Oliveira Pinto, João Ricardo Licnerski e José Maurício dos Santos Lopes.