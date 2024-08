Mafra recebe o show de humor seguido de bailão com Santo Fole

Neste show de humor e música incrível, santo Fole entrega um espetáculo repleto de risadas do começo ao fim. Em meio a suas hilárias histórias pessoais, ele mistura música e gaita para criar uma atmosfera descontraída e envolvente. Além disso, o diferencial do show são suas dublagens ao vivo e de improviso, que acontecem diretamente no palco, arrancando gargalhadas do público.

O show que vai te fazer rir até não aguentar mais. É garantia de momentos de pura diversão!

A noite inicia com o show de humor e segue o baile! Um evento que vai te fazer rir e dançar até não aguentar mais. Você terá a oportunidade de se divertir com o humor único e versátil do Santo Fole e curtir uma boa música, em um único show. Conhecido pelas suas dublagens engraçadas que viralizaram nas redes sociais, ele conquistou mais de um milhão de seguidores no Instagram.

BOTECO COM SANTO FOLE

Show de humor seguido de bailão. Um dos maiores dubladores cômicos do Brasil e Banda Santo Fole.

QUANDO: 21/09/2024 (sábado)

HORÁRIO: Abertura dos portões às 20h / Show de humor às 21h seguido do baile

LOCAL: Espaço ÁLAMOS – Alto de Mafra.

ANTECIPADOS ONLINE: www.ticketcenter.com.br

ANTECIPADOS INGRESSO FÍSICO: Inove Tintas em Mafra e Rio Negro.

ANTECIPADOS MESAS: Restaurante Álamos das 10h às 16h.

INFORMAÇÕES: (47) 99162-6305 / (47) 99986-2104

CONHEÇA E ACESSE: @santofole e o site www.santofole.com.br