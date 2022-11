Mafra receberá 1º Teste Drive Truck de marcas no Brasil

O Autódromo de Mafra será palco do 1º Teste Drive Truck de marcas no Brasil, que acontecerá no período de 13 a 15 de janeiro de 2023. Para divulgação do evento estiveram presentes no gabinete do Prefeito Emerson Maas o promotor Ary Cortiano acompanhado de Júlio César de Lara.

Nos três dias de evento os portões serão abertos às 9 horas. O 1º Test Drive Truck não é uma corrida de caminhões. Consiste em apresentações de marcas como Scania, Mercedes Benz, Volvo, Iveco e outras, para Testes Comparativos e Habilidades dos Motoristas. Haverá desfile com os caminhões .

O público poderá participar de várias maneiras no evento, podendo ser convidado a dar uma volta na pista com um piloto profissional na questão de direção defensiva, além de concorrer a cursos com certificados e ganhar vários brindes.

Na foto, da esquerda para a direita – Secretário João Lázaro, Promotor Ary Cortiano, Prefeito Emerson Maas, Vereador João Maria Ferreira e Júlio César de Lara.