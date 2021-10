Mafra receberá 5 pontes da Defesa Civil do Estado

Compartilhar no Facebook

As pontes beneficiarão as comunidades de Vila Souza, Vila Ruthes, São Lourenço, Ribeirãozinho e São João.Â

O Município de Mafra recebeu mais uma boa notícia, dessa vez vindo da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Na segunda-feira, dia 4, o Prefeito Emerson Maas, assinou Termo de Compromisso para liberação de 5 kits de transposição de obstáculos em concreto (pontes), destinadas como ação em resposta aos eventos hidrológicos ocorridos em 2019, quando fortes chuvas destruíram diversas pontes e pontilhões no interior de Mafra. Além desses, outros 3 kits de transposição metálicos, serão posteriormente destinados à Mafra.

A informação foi repassada pelo gerente territorial e urbano da Defesa Civil/SC, Fernando Cesar de Souza, que estava acompanhado do coordenador regional da Defesa Civil do Planalto Norte, Clodoaldo Ribas dos Santos e Jairo Rodolfo Auerbach. Também participou da assinatura do termo o diretor de Defesa Civil de Mafra, Rafael Rumor.

Pelo termo de Compromisso o município se compromete em construir as cabeceiras para instalar as 5 pontes nas comunidades de Vila Souza, Vila Ruthes, São Lourenço, Ribeirãozinho e São João.

Maior durabilidade

O Prefeito Maas agradeceu a notícia. “Ficamos muito felizes com a excelente notícia que vai beneficiar todas essas comunidades, além de ajudar o município com pontes de concreto, que terão durabilidade muito maior”, afirmou.

Fernando Cesar de Souza explicou que a ação atende pedido especial do chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, David Busarello, de que a entidade esteja sempre próxima dos municípios.