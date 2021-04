Mafra receberá 6 toneladas de alimentos nesta quarta-feira para doações

Compartilhar no Facebook

Nesta quarta-feira (28), às 10h, o Condor Super Center vai doar 6 toneladas de alimentos para a Prefeitura de Mafra. A entrega será para o prefeito Emerson Mass, na Rua Pedro Kuss – s/n° Centro Mafra SC (Antiga Estação Ferroviária).

As 501 cestas de alimentos serão repassadas para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social em função do agravamento da pandemia.

A doação faz parte da campanha “Corrente de Esperança Condor”, que segue até o dia 4 de maio e vai contribuir com os órgãos sociais municipais das regiões onde a rede atua. A ação é viabilizada em parceira com os fornecedores e doa parte da venda dos produtos anunciados no tabloide específico da campanha.