Mafra receberá a turnê “Brasilidades”, da Orquestra Filarmônica SCAR

Os músicos se apresentam na cidade no dia 2 de outubro, no Cineplus Emacite. Os ingressos são gratuitos.

Após passar por seis cidades catarinenses, a Orquestra Filarmônica SCAR apresenta o concerto “Brasilidades” no dia 2 de outubro no Cineplus Emacite, em Mafra. A apresentação é gratuita e os ingressos podem ser retirados na Casa da Cultura de Mafra ou no site da TicketCenter. O concerto será às 20 horas.

Os 30 músicos da orquestra tocarão músicas do repertório brasileiro, de compositores como Heitor Villa-Lobos, Dominguinhos, Brenno Blauth e Edino Krieger, em uma viagem onde os “sotaques” se misturam entre notas e arranjos.

A Turnê Brasilidades da Orquestra Filarmônica SCAR tem patrocínio das empresas WEG e Agricopel, por meio da Lei de incentivo à Cultura do Ministério da Cultura.