Mafra receberá bafômetros para agilizar a fiscalização no trânsito

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) irá distribuir 370 bafômetros passivos, que já estão no Centro de Armazenamento e Distribuição, em São José. Com investimento de R$ 750 mil, os equipamentos irão agilizar o processo de fiscalização, durante as diversas barreiras policiais e blitzes realizadas pelo estado.

O equipamento, modelo Breathalyser Iblow10, é um pequeno bastão que capta a presença de álcool no ar e não exige do motorista assoprar nenhum bocal. A ponta é luminosa e brilha nas cores vermelha, se houver presença de álcool, e verde, se não houver.

Segundo o fabricante, até 12 pessoas podem ser aferidas em apenas um minuto. “O aparelho facilita bastante o nosso trabalho, por questão da agilidade, já que o motorista não precisa nem descer do carro. Na janela do veículo já conseguimos fazer a aferição”, comentou o comandante-geral da PMSC, coronel Dionei Tonet, ao falar sobre as vantagens do equipamento. “Além disso, com ele, conseguimos fazer uma triagem mais abrangente. E, nos casos indicados, submetemos o condutor ao etilômetro convencional, que é mais preciso e imprime o resultado na hora”, completou.

Ainda não há data prevista para a distribuição dos equipamentos, que ainda precisam ser cadastrados. Ao todo, 302 bafômetros foram adquiridos por meio do Fundo de Melhorias da Polícia Militar (Fumpom), no valor total de R$ 613.029,80, e os outros 69 equipamentos comprados por meio de Convênio de Trânsito, no valor de R$ 140.063,10. Cada bafômetro teve um valor unitário de R$ 2.029,90.

Todos os municípios do estado receberão pelo menos um dos novos bafômetros adquiridos.

Multa

O condutor embriagado recebe multa de R$ 2,934,70 e responde a processo administrativo para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Os que excedem os 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido, por sua vez, cometem crime de trânsito e podem ser presos por até três anos.