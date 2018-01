Mafra receberá faixas adicionais na BR 116

Compartilhar no Facebook

As obras de aumento de capacidade na rodovia BR 116 que corta os estados do Paraná e Santa Catarina já mostram outro cenário aos motoristas, com mais fluidez e segurança aos usuários.

Quando concluídas somarão mais de 48 quilômetros de faixas adicionais que cortarão alguns municípios no trecho da Arteris Planalto Sul.

Os lotes previstos para o município de Mafra já foram iniciados, ao todo serão 5,3 quilômetros de terceiras faixas, um investimento de R$ 12 milhões. Os cinco trechos segmentados irão desde o Km 9,6 até o Km 16.

Estas obras trazem desenvolvimento para a região, além de proporcionar maior segurança viária aos usuários e fluidez ao tráfego, reduzindo o tempo de viagem.