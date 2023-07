Mafra receberá investimentos milionários em serviços de água e esgoto

Em mais uma rodada de conversa com prefeitos, o governador Jorginho Mello anunciou nesta sexta-feira (7) R$ 73,9 milhões em investimentos da CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento) na região da AMPLANORTE (Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense).

O governo e a Companhia projetam R$42,1 milhões para os serviços de esgoto e R$31,8 milhões para os serviços de água. O plano foi detalhado durante encontro do programa Santa Catarina Levada a Sério + Perto de Você realizado em Mafra.

“Estamos com um grande plano de investimentos da CASAN para melhorar a qualidade do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Santa Catarina. E as obras já estão em andamento. Foi um compromisso meu, assim que assumi chamei toda a direção da CASAN para que fizessem esse grande plano de ação”, destacou o governador.

Em Mafra, o governo estadual e a CASAN investem R$24 milhões na implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). A obra está 90% concluída e tem entrega prevista para dezembro. O complexo contará com 30 km de rede coletora e três estações elevatórias de esgoto. Preparado para receber mais de 3,5 mil ligações, o SES vai atender a 20% da população.

Canoinhas também recebe investimentos no esgotamento, com a ampliação do sistema que coleta e trata o esgoto da cidade. Um total de R$18,1 milhões serão destinados para instalar 45km de rede coletora e uma estação elevatória. O SES terá a capacidade de receber mais de 2,4 mil ligações e vai ampliar a cobertura da CASAN no município para 42% quando finalizado.

As duas obras integram o pacote de investimentos de Jorginho Mello para avançar no esgotamento sanitário em todo o estado. O governador pretende sair dos atuais 33% de cobertura da CASAN nos serviços de esgoto e chegar a 50% até 2026. Para isso, a Companhia vai executar obras em 36 municípios de Santa Catarina, totalizando R$1,2 bilhão em investimentos nos próximos três anos.

Para o abastecimento de água, além de Canoinhas e Mafra, também está na agenda da CASAN ampliações e melhorias operacionais em mais cinco municípios da AMPLANORTE: Bela Vista do Toldo, Irineópolis, Itaiópolis, Major Vieira e Monte Castelo. Entre projetos e obras em andamento, serão mais de R$31 milhões para a captação, reserva e distribuição de água no Planalto Norte.

Investimentos da CASAN nos municípios da AMPLANORTE

Bela Vista do Toldo – R$1,4 milhão em serviços de água

Canoinhas – R$11,3 em serviços de água e R$18,1 em serviços de esgoto

Irineópolis – R$2,5 em serviços de água

Itaiópolis – R$6,4 milhões em serviços de água

Mafra – R$ 6,2 milhões em serviços de água e R$ 24 milhões em serviços de esgoto

Major Vieira – R$600 mil em serviços de água

Monte Castelo – R$3,3 milhões em serviços de água