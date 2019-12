Mafra receberá mais R$ 13,5 milhões do Badesc

O prefeito de Mafra, Wellington Bielecki esteve reunido na tarde do dia 04, em Florianópolis, com o presidente do Badesc, Eduardo Machado, e a gerente de Municípios, Evelise Meyer Sandri.

O encontro teve como principal assunto as tratativas para a liberação de R$ 13,5 milhões para Mafra, que serão utilizados para a infraestrutura viária do município, permitindo inclusive as obras de acesso até a nova fábrica de biodiesel da Seara/JBS.

O prefeito agradeceu ao governo do estado por garantir, desde o início, os incentivos necessários para que a empresa Seara/JBS, que optou por Santa Catarina, possa implantar rapidamente a usina de biodiesel. “E hoje, mais uma vez, agradecemos pelo expressivo valor que o Badesc pretende disponibilizar para Mafra”, declarou Wellington.

“Agora este investimento vai passar pela Câmara de Vereadores para ser aprovado. Nossa base aliada vem contribuindo fortemente para o estabelecimento da Seara/JBS em Mafra e certamente vai garantir a efetivação de mais esta etapa da vinda da usina que vai beneficiar o nosso município e toda a região do planalto norte”, declarou Wellington. “É com o trabalho conjunto do governo estadual, do executivo e do legislativo mafrenses que o desenvolvimento segue acontecendo em nossa cidade”, finalizou.