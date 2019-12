Mafra receberá R$ 190 mil para investimentos na saúde

Compartilhar no Facebook

Nesta semana, o vereador Adilson Sabatke (Progressista) recebeu a notícia que o deputado estadual João Amim (Progressista) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$190 mil para Mafra. O valor será aplicado na Secretaria Municipal de Saúde.

Em outubro, o vereador Adilson esteve reunido com o deputado João Amim em busca de recursos para Mafra na capital catarinense. Segundo Sabatke, como vereador, tem trabalhado em prol do povo mafrense e pensando no bem da população.

A secretária municipal de saúde, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, informou que a emenda será utilizada na aquisição de uma ambulância tipo B. A justificativa se dá na utilização de transportes aos pacientes, transferências inter-hospitalar de emergência, transferências para consultas e exames em tratamento fora domicílio, remoção para consultas e exames no âmbito municipal e na utilização para tratamento de pacientes que realizam hemodiálise e fisioterapia. Além disto, Jaqueline ressaltou que atualmente o município encontra dificuldades em deslocar os pacientes devido à alta demanda que necessitam deste tipo de transporte. O recurso ajudará a complementar os serviços garantindo efetividade em tempo de resposta adequada aos pacientes. O recurso deve ser liberado a partir de 2020.