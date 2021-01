Mafra recebeu mais 460 doses de vacina de Oxford contra Covid-19

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Saúde de Mafra está concluindo nesta quarta-feira, 27, a aplicação da primeira dose da vacina Sinovac para o público-alvo determinado de acordo com critérios baseados no cenário mafrense, nas orientações do Informe Técnico Campanha Nacional de Vacinação Contra Covid-19 de SC e deliberação CIB/SES.

Já na noite da última terça-feira, 26, a Saúde de Mafra recebeu 460 doses (divididas em 46 frascos de 10 doses) da vacina AstraZeneca-Fiocruz, que deve ser administrada duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. “Após o frasco aberto temos seis horas para administrar as 10 doses”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Francesli Pereira.

Logística

Essas doses ainda não são suficientes para atender a todo público-alvo desta primeira fase da primeira etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19. Sendo assim, a Vigilância Epidemiológica está realizando um trabalho minucioso, vacinando em escalonamentos, seguindo a Deliberação 003/CIB/2021.

Vale destacar que também é feita pela Secretaria de Saúde a farmacovigilância, um trabalho que consiste na vigilância dos efeitos adversos da vacina na população vacinada.

Continuidade

A Vigilância Epidemiológica está se preparando para as próximas etapas, uma vez que a campanha ainda está no início. “A expectativa é que possamos vacinar toda população alvo e aproveitar este começo para adquirir expertise neste primeiro momento”, concluiu a coordenadora.

Prevenção ainda é a melhor vacina

As recomendações de prevenção à Covid-19, elencadas pelo Ministério da Saúde, são as seguintes:

Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver em algum ambiente público (ambientes de trabalho, prédios e instalações comerciais, etc), quando utilizar estrutura de transporte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado.

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo. Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as mãos não higienizadas. Se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já indicado.

Mantenha distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio social. Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto.

Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outros objetos que são utilizados com frequência.

Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos.

Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, busque orientação pelos canais on-line disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos serviços de saúde e siga as recomendações do profissional de saúde.

Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes. As máscaras de tecido (caseiras/artesanais), não são Equipamentos de Proteção Individual (EPI), mas podem funcionar como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas.

Unidade Covid-19 Mafra

Se sentir algum sintoma como tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia), cansaço, diminuição do apetite, dispnéia (falta de ar), procure a Unidade Covid-19 junto à UPA. A Prefeitura também possui um canal direto por meio da Sala de Informações Covid-19 que atende de segunda à sexta-feira, das 7 às 18 horas pelo telefone: 98455-9632.

