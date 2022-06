Mafra recebeu seis novas viaturas para a Polícia Militar

Viaturas, armamentos e c√Ęmeras de monitoramento foram adquiridos pelo Governo do Estado, com recursos pr√≥prios

H√° uma semana o prefeito de Mafra, Emerson Maas participou em Florian√≥polis da solenidade de entrega oficial de seis novas viaturas para a Pol√≠cia Militar. E nesta ter√ßa-feira, 28, no Quartel do 38¬ļ BPM, aconteceu a entrega das viaturas para o munic√≠pio. O prefeito, acompanhado do presidente da C√Ęmara Municipal, Vanderlei Peters, recebeu das m√£os do Comandante do 12¬ļ Comando Regional da Pol√≠cia Militar, Coronel Alessandro Machado, as chaves dos ve√≠culos.

O prefeito destacou o empenho do Governo do Estado na destina√ß√£o de equipamentos que promovem a seguran√ßa no munic√≠pio. ‚Äú√Č uma grande alegria ver que estamos refor√ßando nossa seguran√ßa p√ļblica, com o recebimento de pistolas, c√Ęmeras e viaturas‚ÄĚ, disse. Maas destacou ainda a destina√ß√£o de uma emenda parlamentar para Mafra no valor de R$ 200 mil. ‚ÄúNossa inten√ß√£o √© focar na seguran√ßa, comprando c√Ęmeras de monitoramento. Vamos identificar pontos estrat√©gicos no interior para refor√ßar a seguran√ßa na √°rea do agroneg√≥cio, inclusive com o prop√≥sito de adquirirmos caminhonetes para voltar a patrulha rural‚ÄĚ, declarou.

Na ocasião também estiveram presentes os prefeitos de Itaiópolis РMozart José Myczkowsk -, Monte Castelo РJean Carlo Medeiros de Souza -, e Papanduva Р Luiz Henrique Saliba -, que também receberam uma viatura para o seu respectivo município.